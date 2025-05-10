В Северной Корее высоко оценили действия своих войск в Курской области

Освобождение оккупированных территорий Курской области от украинских войск — пример непобедимого боевого товарищества России и Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на руководство КНДР.

«Наши страны <...> успешно завершили совместную операцию по освобождению Курского региона России, временно оккупированного украинскими неонацистскими силами, и тем самым защитили территориальный суверенитет РФ, вывели отношения непобедимого боевого товарищества и союзничества на более высокий уровень», — указано в сообщении.

Союзничество России и КНДР стало примером достояния мощи двух армий, отметили в руководстве Северной Кореи.

Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора заявил, что подвиг военных КНДР, которые принимали участие в боях в Курской области, будет увековечен в освобожденных городах, селах и на площадях.

Ранее Ким Чен Ын назвал «священной миссией» участие военнослужащих КНДР в освобождении Курской области.