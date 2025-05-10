Песков назвал условие заключения 30-дневнего перемирия с Украиной

В случае заключения 30-дневного перемирия между Россией и Украиной должны прекратиться западные поставки оружия Киеву. Об этом в интервью ABC News заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Украина будет использовать этот период, чтобы подготовить новых военнослужащих и дать возможность отдохнуть действующим сейчас», — заявил он.

Песков отметил, что за время прекращения боевых действий украинская сторона может провести полномасштабную мобилизацию, чтобы перебросить силы на линию фронта. Он добавил, что Соединенные Штаты и страны Европы продолжают поставлять Киеву вооружения каждый день.

До этого председатель совета клуба «Валдай», декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий заявил, что российская сторона может согласиться на присутствие иностранных войск на Украине, если это не будет угрожать ее безопасности.

По его словам, оптимальным вариантом для страны является включение мирных соглашений в большой международный договор о безопасности в Европе.

Ранее европейские лидеры начали угрожать России новыми санкциями.