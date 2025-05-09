ЕС и США готовят предложение о 30-дневном перемирии на Украине

Reuters: ЕС и США завершают работу над предложением по перемирию на Украине

Европейские страны и США завершают разработку предложения о введении 30-дневного режима прекращения огня на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник во французском дипломатическом ведомстве.

Как отмечает источник, в случае отказа России от перемирия западные страны введут новые санкции. Окончательное согласование документа планируется провести в выходные на встрече «коалиции желающих» в Киеве.

Предложение может быть официально представлено «в ближайшие дни». Для участия в переговорах в Киев направляется министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Новый канцлер Германии Мерц заявил, что 30-дневное прекращение огня между Россией и Украиной могут согласовать уже в эти выходные. По мнению германского лидера, существует «большая вероятность» продления объявленного РФ трехдневного перемирия на месяц. Такую позицию поддерживают во Франции, Британии и Польше — страны подготовили коммюнике, совпадающее с предложением США о 30-дневном прекращении огня. Политик отметил, что «мяч сейчас на стороне Москвы». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее посольство США в Киеве предупредило о риске массированной воздушной атаки.