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В Кремле заявили, что Украина не готова к переговорам

Песков: Украина не готова к переговорам по урегулированию конфликта с Россией
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу ABC News заявил, что Киев не готов к немедленному началу переговоров для урегулирования конфликта на Украине.

«Они не готовы к незамедлительным переговорам. Президент [России Владимир] Путин поддержал прекращение огня, но задал несколько вопросов», — пояснил Песков.

Песков подчеркнул, что для достижения прекращения огня важно, чтобы Запад прекратил поставки оружия на Украину. Он добавил, что продолжение этих поставок может дать Киеву значительное преимущество и поддерживать его мобилизацию.

В марте США, Россия и Украина провели серию переговоров в Саудовской Аравии. В ходе этих встреч обсуждались вопросы безопасности судоходства в Черном море и прекращения ударов по энергетической инфраструктуре. Стороны достигли соглашения о прекращении боевых действий в Черном море и разработке мер по прекращению ударов по объектам энергетики.

В настоящее время действует 72-часовое прекращение огня, приуроченное к празднованию Дня Победы. Объявленное Россией перемирие действует с 0:00 с 7 на 8 мая до 0:00 с 10 на 11 мая.

Ранее сообщалось, что ЕС и США готовят предложение о 30-дневном перемирии на Украине.

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