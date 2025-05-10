Лавров заявил, что в России любуются независимой политикой премьера Словакии

Лавров сказал Фицо, что в России любуются его поведением

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал премьер-министру Словакии Роберту Фицо, что Москва любуется его независимой политикой. Об этом сообщает ТАСС.

Перед началом переговоров глава словацкого кабмина на русском поприветствовал делегацию России, после чего пожал руки ее участникам, в том числе Лаврову.

«Любуемся вами!» — сказал глава МИД России.

Фицо прилетел в Россию 8 мая. Глава словацкого правительства планировал принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, включая парад на Красной площади.

7 мая словацкое издание Pravda писало, что Латвия, Литва и Эстония отказались открывать свое воздушное пространство для пролета самолета Фицо в Россию. В МИД Латвии объяснили такое решение тем, что «участие в пропагандистском мероприятии Кремля 9 мая несовместимо с основополагающими ценностями Европейского союза».

9 мая Фицо во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что рассматривал вариант приезда в Москву на машине через территорию Белоруссии.

Ранее Путин объяснил, почему отношения РФ и Словакии были заморожены.