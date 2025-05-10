Путин объяснил, почему отношения РФ и Словакии были заморожены

Путин: связи РФ и Словакии были заморожены из-за прежнего руководства Братиславы

Связи Москвы и Братиславы были заморожены из-за прежнего словацкого руководства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, передает сайт Кремля.

«Давние связи между Россией и Словакией в последние годы оказались фактически заморожены стараниями прежних словацких властей, четко следовавших коллективной линии Запада», — сказал глава государства.

Фицо прилетел в Россию 8 мая. Глава словацкого правительства планировал принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, включая парад на Красной площади.

7 мая словацкое издание Pravda писало, что Латвия, Литва и Эстония отказались открывать свое воздушное пространство для пролета самолета Фицо в Россию. В МИД Латвии объяснили такое решение тем, что «участие в пропагандистском мероприятии Кремля 9 мая несовместимо с основополагающими ценностями Европейского союза». В Риге подчеркнули, что латвийский народ «пострадал в результате военной агрессии двух тоталитарных режимов — коммунизма и нацизма».

Ранее Песков назвал актом героизма приезд Вучича и Фицо в Москву на День Победы.