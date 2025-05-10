Путин встретился с президентом Узбекистана

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Кремля .

«Программа ... встреч президента России в День Победы завершилась беседой с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым», — говорится в сообщении.

9 мая Путин встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, президентом Сербии Александром Вучичем, президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, президентом Бразилии Лулой да Силвой. Кроме того, он передал президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист на присвоение его отцу звания Героя СССР.

До этого Путин провел короткую беседу с американским режиссером Оливером Стоуном в Кремле после завершения парада Победы.

7 мая американский кинорежиссер посетил столичный кинозавод «Москино», где для него провели подробную экскурсию. Гостя лично приветствовал глава московского Департамента культуры Алексей Фурсин. Во время экскурсии Стоуну показали фрагменты российских картин, смонтированные в цехах «Москино».

Ранее Оливер Стоун заявил о разочаровании в Западе.