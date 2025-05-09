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Путин пообщался с Оливером Стоуном в Кремле

Путин провел короткую беседу с Оливером Стоуном после парада в Кремле
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Алексей Дружинин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел короткую беседу с американским режиссером Оливером Стоуном в Кремле после завершения парада Победы. Об этом сообщает РИА Новости.

Режиссер 9 мая присутствовал на параде на Красной площади. После этого он стал гостем торжественного приема от имени президента РФ в честь Дня Победы. По окончании мероприятия Путин и Стоун кратко поговорили.

30 апреля Путин провел встречу со Стоуном. Она состоялась на полях просветительского марафона «Знание. Первые», где глава государства и режиссер выступали с лекциями.

7 мая американский кинорежиссер посетил столичный кинозавод «Москино», где для него провели подробную экскурсию. Гостя лично приветствовал глава московского Департамента культуры Алексей Фурсин. Во время экскурсии Стоуну показали фрагменты российских картин, смонтированные в цехах «Москино».

Ранее Оливер Стоун заявил о разочаровании в Западе.

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