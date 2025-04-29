Оливер Стоун признался в разочаровании в Западе за последние годы

Американский режиссер Оливер Стоун за последние три года разочаровался в Западе. Об этом сценарист заявил в рамках просветительского марафона «Знание. Первые», передает RT.

По словам Стоуна, за это время он узнал, что такое западная пропаганда. Режиссер отметил, что СМИ, «глубинные государства» и соцсети постоянно называли Россию, Китай и Иран врагами.

«Даже во время холодной войны мы никогда не относились к России так, как сейчас», — сказал сценарист.

Помимо этого, в ходе марафона Стоун заявил, что западные политики, поддерживающие Украину, напоминают «счастливых идиотов». Режиссер осудил требования украинского президента Владимира Зеленского начать «крестовый поход» против России и спровоцировать Третью мировую войну под лозунгами свободы и демократии. По его словам, подобные идеи демонстрируют «высокомерие, подпитанное безумием».

Ранее Оливер Стоун обвинил ЕС в забвении роли России во Второй мировой войне.