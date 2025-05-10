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В ЕС рассказали, зачем необходимо перемирие на Украине

Каллас: перемирие на Украине даст пространство для достижения мира
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Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Евросоюзе полагают, что 30-дневное перемирие даст пространство для достижения мира на Украине. Об этом сообщает верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас, передает РИА Новости.

«ЕС остается твердым в своей приверженности всеобъемлющему, справедливому и прочному миру на Украине... и приветствует все усилия по достижению такого мира», — подчеркнула Каллас.

Она добавила, что альянс присоединяется к призывам о полном и безусловном прекращении огня на срок не менее 30 дней, так как это позволит дать пространство для содержательных переговоров о мире.

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига говорил, что страна готова поддержать долгосрочное, прочное и полное прекращение огня.

Президент России Владимир Путин 28 апреля объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.

Ранее в Кремле высказались об условиях сделки по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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