В Кремле высказались об условиях сделки по Украине

Песков: говорить об условиях сделки по Украине пока рано

Говорить об условиях сделки по Украине пока рано. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Работа продолжается. Сейчас предварительно говорить о каких-то условиях рано. Эта работа не может вестись в публичном формате», — сказал представитель Кремля в ответ на просьбу Зарубина прокомментировать заявления президента США Дональда Трампа о том, что Украине придется признать Крым российским, и украинский лидер Владимир Зеленский это понимает.

Заявление о том, что Зеленскому придется признать Крым частью РФ, Трамп сделал в интервью газете Time.

Также американский лидер назвал желание Украины вступить в НАТО одной из причин начала конфликта. Глава Белого дома считает, что Киеву придется отказаться от этих планов ради мира.

12 апреля глава МИД России Сергей Лавров, говоря о требованиях Москвы по урегулированию конфликта, заявил, что РФ волнуют не территории, а люди, проживающие на них. Он отметил, что они были лишены базовых прав, в том числе им запретили говорить на русском языке.

Ранее на Украине оценили прогресс по переговорному процессу с РФ с приходом Трампа.