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Путин оценил решение Вучича посетить Москву на День Победы

Путин заявил, что высоко ценит решение Вучича приехать в Москву на 9 Мая
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Сергей Бобылев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Президент России Владимир Путин высоко оценил решение своего сербского коллеги Александра Вучича приехать в Москву на День Победы. Об этом глава государства сообщил в ходе встречи с сербским лидером, передает сайт Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что РФ ценит личное участие Вучича в торжественных мероприятиях, посвященных 9 Мая.

«Хотя знаю, что вас пытались отговаривать, да и создавали определенные логистические проблемы, но тем не менее вы здесь, с нами, и мы это высоко ценим», — сказал Путин.

Накануне Вучич заявил, что дал слово Путину приехать в Москву для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он также поблагодарил россиян за теплый прием и гостеприимство.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что визит Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо на Парад Победы в Москву является актом героизма, на который пошли политики, несмотря на оголтелое давление.

Ранее Каллас заявила, что у нее «много вопросов» к Вучичу из-за визита в Москву.

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