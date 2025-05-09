Каллас заявила, что у нее «много вопросов» к Вучичу из-за визита в Москву

Каллас заявила о множестве вопросов к президенту Вучичу из-за визита в Москву

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что у нее «много вопросов» к президенту Сербии Александру Вучичу из-за его визита в Москву. Ее слова приводит телеканал A2 CNN.

Она сочла «положительным», что армия Сербии не участвует в параде Победы на Красной площади, но назвала «проблемой, которая остается на совести каждого», участие европейских лидеров в совместных с президентом России Владимиром Путиным мероприятиях.

Каллас также заявила, что «есть много вопросов, которые нужно поставить, когда мы обсуждаем следующие шаги».

«Кто ваши союзники? На чьей стороне вы на самом деле?», — сказала глава дипломатии ЕС.

Вучич, несмотря на давление со стороны ЕС, прилетел в Москву 7 мая. Позже президент Сербии заявил, что «его совершенно не волнует, что кто-то другой в мире подумает или скажет» из-за его участия в параде Победы.

Ранее Вучич провел «братскую встречу» с Фицо в Москве.