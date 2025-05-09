Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Каллас заявила, что у нее «много вопросов» к Вучичу из-за визита в Москву

Каллас заявила о множестве вопросов к президенту Вучичу из-за визита в Москву
close
Darko Vojinovic/AP

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что у нее «много вопросов» к президенту Сербии Александру Вучичу из-за его визита в Москву. Ее слова приводит телеканал A2 CNN.

Она сочла «положительным», что армия Сербии не участвует в параде Победы на Красной площади, но назвала «проблемой, которая остается на совести каждого», участие европейских лидеров в совместных с президентом России Владимиром Путиным мероприятиях.

Каллас также заявила, что «есть много вопросов, которые нужно поставить, когда мы обсуждаем следующие шаги».

«Кто ваши союзники? На чьей стороне вы на самом деле?», — сказала глава дипломатии ЕС.

Вучич, несмотря на давление со стороны ЕС, прилетел в Москву 7 мая. Позже президент Сербии заявил, что «его совершенно не волнует, что кто-то другой в мире подумает или скажет» из-за его участия в параде Победы.

Ранее Вучич провел «братскую встречу» с Фицо в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами