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Вучич рассказал о своем обещании Путину

Вучич рассказал, что дал слово Путину принять участие в мероприятиях 9 мая в РФ
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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александар Вучич рассказал, что дал слово российскому коллеге Владимиру Путину приехать в Москву для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сербский лидер сказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Я дал слово президенту Путину, что я буду здесь сегодня, и я выполнил, что я сказал», — заявил Вучич.

При этом он отметил, что организованный разговор с Путиным о развитии российско-сербских отношений очень важен для Белграда.

По словам Вучича, необходимо сохранить память о Победе в Великой Отечественной. Он также поблагодарил россиян за теплый прием и гостеприимство.

Вучич, несмотря на давление со стороны ЕС, прилетел в Москву 7 мая. Позже Вучич заявил, что «его совершенно не волнует, что кто-то другой в мире подумает или скажет» из-за его участия в параде Победы.

Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что в Евросоюзе не хотят, чтобы европейские чиновники посетили парад Победы в Москве, так как ЕС принадлежит лидерство в возрождении нацизма. По этой же причине, по его мнению, они намерены отправить своих миротворцев на Украину. Однако Россия намерена приложить все силы, чтобы навсегда уничтожить эту идеологию.

Ранее Вучич провел «братскую встречу» с Фицо в Москве.

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