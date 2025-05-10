Да Силва пообещал Путину приложить усилия к решению конфликта на Украине

Да Силва: Бразилия приложит усилия ради мирного решения конфликта на Украине

Бразилия приложит усилия ради мирного решения конфликта на Украине. Об этом после общения с президентом России Владимиром Путиным заявил бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, передает ТАСС со ссылкой на социальные сети политика.

«Я вновь заверил президента Путина в приверженности Бразилии миру и готовности вместе с Китаем и группой дружественных стран содействовать урегулированию на Украине», — написал Да Силва в социальной сети X.

Бразильский лидер посетил Москву в рамках празднования 80-летия Победы. В Кремле он провел ряд встреч, в том числе со своим российским коллегой, Владимиром Путиным.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предметное обсуждение 30-дневного перемирия на Украине невозможно без учета нюансов.

Такую позицию поддерживают во Франции, Британии и Польше — страны подготовили коммюнике, совпадающее с предложением США о 30-дневном прекращении огня. Мерц отметил, что «мяч сейчас на стороне Москвы». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле рассказали, от чего будут зависеть действия Москвы по Украине.