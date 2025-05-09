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Трамп не планирует встречу с Путиным в ходе поездки на Ближний Восток

Белый дом: Трамп не встретится с Путиным во время визита на Ближний Восток
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп не намерен проводить встречу с российским лидером Владимиром Путиным в рамках своей предстоящей поездки на Ближний Восток. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга для журналистов, передает ТАСС.

«Президент [Трамп] уже дал четкий ответ вчера: этого не произойдет», — ответила она на вопрос журналиста.

5 мая Трамп заявил, что подумает о возможной встрече с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.

3 мая издание Axios писало, что Трамп намерен провести саммит с участием глав государств Персидского залива в Эр-Рияде — столице Саудовской Аравии. Прибытие главы Белого дома в Эр-Рияд запланировано на 13 мая, саммит может пройти на следующий день.

В конце апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью французскому журналу Le Point сообщил, что ведутся подготовительные работы для будущей встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Он подчеркнул, что эта встреча должна быть продуктивной. По словам представителя Кремля, Путин уважает своего американского коллегу, и они сходятся во мнении, что отказ от диалога является абсурдом.

Ранее Путин и Трамп обменялись поздравлениями ко Дню Победы.

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