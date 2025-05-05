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Трамп не исключил встречу с Путиным в Саудовской Аравии в мае

Трамп сообщил, что подумает о встрече с Путиным в Саудовской Аравии в мае
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Susan Walsh/AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что подумает о возможной встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами, пишет ТАСС.

«Не знаю, мы должны подумать об этом», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава Белого дома признался, что пока «не думал об этом».

3 мая издание Axios писало, что Трамп намерен провести саммит с участием глав государств Персидского залива в Эр-Рияде — столице Саудовской Аравии. Прибытие главы Белого дома в Эр-Рияд запланировано на 13 мая, саммит может пройти на следующий день.

В конце апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью французскому журналу Le Point сообщил, что ведутся подготовительные работы для будущей встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Он подчеркнул, что эта встреча должна быть продуктивной. По словам представителя Кремля, Путин уважает своего американского коллегу, и они сходятся во мнении, что отказ от диалога является абсурдом.

Несмотря на то, что президент РФ и Трамп защищают интересы своих стран, «их объединяет готовность решать самые сложные вопросы путем обсуждения», отметил Песков. Он указал, что этого качества не хватало администрации предыдущего президента США Джо Байдена, которая активно давала России «уроки демократии».

Ранее в Кремле рассказали о подготовке к встрече Путина и Трампа.

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