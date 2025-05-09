Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин и Трамп обменялись поздравлениями ко Дню Победы

Ушаков: Путин и Трамп через помощников обменялись поздравлениями ко Дню Победы
close
Reuters

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обменялись поздравлениями ко Дню Победы. Об этом в эфире Первого канала заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, главы государств обменялись поздравлениями по случаю общего праздника через своих помощников.

До этого председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что российско-американские контакты продолжаются, однако проведение очередного раунда консультаций экспертных групп в ближайшее время не планируется.

В честь юбилея Победы в российскую столицу прибыли лидеры ряда государств. Среди них — председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, а также Милорад Додик — президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины и другие политики.

На мероприятии при этом не было даже посла США в Москве Линн Трейси.

Ранее Трамп допустил возможность встречи с Путиным в Саудовской Аравии в мае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами