Путин и Трамп обменялись поздравлениями ко Дню Победы

Ушаков: Путин и Трамп через помощников обменялись поздравлениями ко Дню Победы

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обменялись поздравлениями ко Дню Победы. Об этом в эфире Первого канала заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, главы государств обменялись поздравлениями по случаю общего праздника через своих помощников.

До этого председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что российско-американские контакты продолжаются, однако проведение очередного раунда консультаций экспертных групп в ближайшее время не планируется.

В честь юбилея Победы в российскую столицу прибыли лидеры ряда государств. Среди них — председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, а также Милорад Додик — президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины и другие политики.

На мероприятии при этом не было даже посла США в Москве Линн Трейси.

Ранее Трамп допустил возможность встречи с Путиным в Саудовской Аравии в мае.