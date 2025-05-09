Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выразил мнение, что эпоха дезинформации подходит к концу, и правда начинает выходить на поверхность. Свою точку зрения политик сообщил в социальной сети Х.

Таким образом Дмитриев прокомментировал высказывание спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о необходимости прямых переговоров для урегулирования украинского конфликта.

«Правда. Эра лживых нарративов заканчивается. Правда прорывается наружу», — написал Дмитриев.

Сегодня спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил в интервью изданию Breitbart сказал, что разрешить украинский конфликт без прямого диалога с президентом России Владимиром Путиным невозможно.

«Если мы не будем разговаривать с Путиным, как мы вообще сможем найти решение? Это невозможно», — написал чиновник.

8 мая президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Стивен Уиткофф регулярно общается с Киевом и Москвой на тему урегулирования конфликта между ними и поддерживает с обеими сторонами хорошие отношения.

Ранее в Кремле рассказали о разочаровании Вашингтоном.