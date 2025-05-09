Уиткофф назвал «нелепым» отказ от переговоров с Путиным

Уиткофф: США должны напрямую говорить с Путиным о конфликте на Украине

Разрешить украинский конфликт без прямого диалога с президентом России Владимиром Путиным невозможно. Об этом спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил в интервью изданию Breitbart.

«Если мы не будем разговаривать с Путиным, как мы вообще сможем найти решение? Это невозможно. Сама идея, что нам не стоит с ним общаться, нелепа», — подчеркнул Уиткофф.

8 мая президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Стивен Уиткофф регулярно общается с Киевом и Москвой на тему урегулирования конфликта между ними и поддерживает с обеими сторонами хорошие отношения.

В этот же день помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что контакты Москвы и Вашингтона по вопросам Украины и другим темам порой происходят ежедневно.

Ранее в Кремле рассказали о разочаровании Вашингтоном.