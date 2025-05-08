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Трамп рассказал о контактах Уиткоффа с Москвой и Киевом

Трамп: Уиткофф ведет обсуждения по урегулированию с Москвой и Киевом
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Leah Millis/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стивен Уиткофф регулярно общается с Киевом и Москвой на тему урегулирования конфликта между ними и поддерживает с обеими сторонами хорошие отношения. Американского лидера цитирует РИА Новости.

«Уиткофф ведет постоянные обсуждения. Он настоящий профессионал, у которого прекрасные отношения с обеими странами. Я думаю, что у нас есть хорошие шансы», — сказал Трамп.

По его словам, Вашингтон прикладывает большие усилия для разрешения конфликта.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что российская сторона постоянно находится в контакте с американской, в том числе используются отношения со спецпредставителем Уиткоффом, но «не только с ним».

При этом в начале мая экс-советник Дональда Трампа Джон Болтон заявлял, что работа Уиткоффа по прекращению огня на Украине «близка к краху».

Ранее Вэнс заявил о поиске «золотой середины» между предложениями РФ и Украины.

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