Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали о разочаровании Вашингтоном

Ушаков: США разочаровывают Россию сильнее, чем Москва — Вашингтон
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Действия США вызывают у Москвы большее разочарование, чем российская политика — у Вашингтона. Об этом рассказал помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, фрагменты которого опубликованы в Telegram-канале последнего.

«Да, мы, возможно, где-то разочаровываем американцев. Но они разочаровывают нас еще сильнее», — сказал Ушаков, комментируя заявления американских политиков о «неоправданных ожиданиях» от России.

По словам помощника президента, администрация Дональда Трампа демонстрирует понимание ключевых требований Москвы, однако учитывает их лишь частично.

«Есть признаки того, что они в целом осознают, чего мы хотим добиться в текущей ситуации. Но учтены далеко не все наши позиции», — подчеркнул он.

До этого Ушаков заявил, что контакты Москвы и Вашингтона по вопросам Украины и другим темам порой происходят ежедневно. По его словам, контакты происходят раз в два дня, а иногда и каждый день. Это связано с продолжающимся диалогом с новой администрацией президента США.

8 мая президент США Дональд Трамп заявил о «хорошем прогрессе» в части урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Трамп заявил, что попросит Китай помочь с урегулированием на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами