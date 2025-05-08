В Кремле рассказали о разочаровании Вашингтоном

Действия США вызывают у Москвы большее разочарование, чем российская политика — у Вашингтона. Об этом рассказал помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, фрагменты которого опубликованы в Telegram-канале последнего.

«Да, мы, возможно, где-то разочаровываем американцев. Но они разочаровывают нас еще сильнее», — сказал Ушаков, комментируя заявления американских политиков о «неоправданных ожиданиях» от России.

По словам помощника президента, администрация Дональда Трампа демонстрирует понимание ключевых требований Москвы, однако учитывает их лишь частично.

«Есть признаки того, что они в целом осознают, чего мы хотим добиться в текущей ситуации. Но учтены далеко не все наши позиции», — подчеркнул он.

До этого Ушаков заявил, что контакты Москвы и Вашингтона по вопросам Украины и другим темам порой происходят ежедневно. По его словам, контакты происходят раз в два дня, а иногда и каждый день. Это связано с продолжающимся диалогом с новой администрацией президента США.

8 мая президент США Дональд Трамп заявил о «хорошем прогрессе» в части урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Трамп заявил, что попросит Китай помочь с урегулированием на Украине.