Ас-Сиси пожелал Путину всегда отмечать победу

После торжественного приема в Кремле, посвященного Дню Победы, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, прощаясь с Владимиром Путиным, пожелал российскому лидеру всегда праздновать победу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я желаю, чтобы вы всегда отмечали победу, господин президент», – сказал ас-Сиси, обращаясь к Путину.

До этого ас-Сиси обсудил с Путиным ключевые международные вопросы, включая ситуацию в Сирии, Ливии, Судане и на Украине. Также египетский лидер подчеркнул стратегическую важность отношений между Каиром и Москвой, что, по его словам, и подтверждается его визитом в Российскую Федерацию.

Лидер Египта прилетел в Москву 8 мая, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он вместе с другими зарубежными лидерами посетил парад на Красной площади.

Ранее Путин и ас-Сиси обсудили строительство АЭС и промзону России в Египте.