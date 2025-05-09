Президент Египта ас-Сиси рассказал об отношениях Каира и Москвы

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отметил, что связи между Каиром и Москвой имеют стратегический характер, что подтверждается его визитом в Россию. Об этом он заявил во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле, сообщает ТАСС.

Ас-Сиси заявил, что его стремление участвовать в торжествах в Москве обусловлено желанием укрепить и подтвердить стратегическое партнерство между его страной и Россией.

«Я очень хотел присутствовать на торжественных мероприятиях в Москве, и мой визит нацелен на подтверждение стратегического партнерства между нашими государствами», — отметил глава государства.

В ходе встречи с Путиным президент Египта поблагодарил главу российского государства за теплый прием, а также поздравил его и граждан РФ с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Лидер Египта прилетел в Москву 8 мая, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он вместе с другими зарубежными лидерами посетил парад на Красной площади.

Ранее Путин и ас-Сиси обсудили строительство АЭС и промзону России в Египте.