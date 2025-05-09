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Путин и ас-Сиси обсудили ситуацию на Украине

Путин и президент ас-Сиси обсудили события в Сирии, Ливии, Судане и на Украине
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РИА «Новости»

В канцелярии президента Египта сообщили, что в ходе встречи в Москве Абдель Фаттах ас-Сиси и Владимир Путин обсудили ситуацию в ряде стран, включая Сирию, Ливию и Судан, а также конфликт на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«На переговорах также обсуждались события в Сирии, Ливии и Судане и российско-украинский кризис», — говорится в сообщении.

В заявлении канцелярии подчеркивается, что в ходе переговоров президент Египта выразил позицию, заключающуюся в приверженности дипломатическому разрешению международных кризисов.

До этого президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отметил, что связи между Каиром и Москвой имеют стратегический характер, что подтверждается его визитом в Россию.

Лидер Египта прилетел в Москву 8 мая, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он вместе с другими зарубежными лидерами посетил парад на Красной площади.

Ранее Путин и ас-Сиси обсудили строительство АЭС и промзону России в Египте.

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