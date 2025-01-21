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В Кремле рассказали о переговорах Путина и президента Египта

Кремль: Путин и ас-Сиси обсудили строительство АЭС и промзону России в Египте
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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили во время телефонного разговора ход реализации крупных проектов двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Там заявили, что речь идет, в частности, о строительстве первой в Египте атомной электростанции «Эд-Дабаа» и создании промышленной зоны РФ в районе Суэцкого канала.

«Обстоятельно рассмотрены актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, сельскохозяйственной и гуманитарной сферах», — отметили в пресс-службе.

21 января Ас-Сиси провел телефонный разговор с Путиным. По словам официального представителя египетского лидера Мухаммеда аш-Шинави, в ходе беседы главы Египта и России обсудили пути укрепления отношений между двумя государствами. Помимо прочего, стороны обсудили обстановку на Ближнем Востоке, включая соглашение о прекращении огня в секторе Газа и текущую ситуацию в Ливане и Сирии.

Ранее Путин назвал Африку надежным партнером России.

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