Президент Египта прибыл в Москву на мероприятия по случаю Дня Победы

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Об этом пишет ТАСС.

До этого в российскую столицу прилетел президент Белоруссии Александр Лукашенко. Как сообщал Telegram-канал «‎Пул Первого», белорусский лидер будет присутствовать на параде Победы на Красной площади 9 Мая вместе со своими зарубежными коллегами. Кроме того, в пресс-службе отметили, что белорусские военные будут участвовать в парадном расчете. Вечером этого же дня Лукашенко вернется в Минск, где примет военный парад по случаю 80-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также прибыл в Москву на празднование Дня Победы.

В настоящее время число лидеров стран, которых ожидали в Москве на День Победы, сократилось: об отмене визитов сообщили глава Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Первый из них заболел коронавирусом в тяжелой форме, второй не приедет из-за «внутренней повестки» своей республики. Таким образом, гостями парада Победы станут 27 глав государств, а не 29, как сообщалось ранее. О том, кто из лидеров уже прибыл в Москву, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, на каких автомобилях ездят иностранные гости Парада Победы.