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Переговоры Путина и президента Бразилии завершились

Путин и президент Бразилии Лула да Силва завершили переговоры
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Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

Президент России Владимир Путин завершил переговоры со своим бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Встреча проходила в Кремле, она длилась почти два часа, сообщает РИА Новости.

В ходе переговоров лидер Бразилии заявил, что его поездка в Москву направлена на укрепление стратегического партнерства с Российской Федерацией.

Также он сказал на встрече, что его визит в РФ спустя 15 лет означает возврат Бразилии и России к совместным планам в рамках двусторонних отношений.

Среди прочего Лула да Силва отметил, что две страны обладают возможностями для развития коммерческих отношений, есть потенциал для роста торговли.

Бразильский президент прибыл в российскую столицу 7 мая для участия в памятных мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее первая леди Бразилии рассказала о своих предках из России.

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