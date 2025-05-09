Новый канцлер Германии оценил перспективу вступления Украины в ЕС

У Украины есть «перспектива» стать членом Евросоюза. Об этом заявил новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью на YouTube-канале немецкого телеканала NTV.

Он отметил, что вступление украинской стороны в ЕС произойдет раньше, чем вступление в НАТО.

До этого венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Брюссель планирует отказаться от от российских энергоресурсов в обход мнения Венгрии — такое решение в ЕС хотят принять методом квалифицированного большинства. Он также подчеркнул, Венгрия также не поддерживает решение о переговорах с Украиной о вступлении страны в Евросоюз.

На своей странице в соцсети X политик также написал, что Украина представляет угрозу сельскому хозяйству Европейского союза.

Накануне Евросоюз перевел Украине €1 млрд в рамках очередного транша с доходов от замороженных активов России за рубежом. В общей сложности микрофинансовая помощь ЕС Украине достигла €18,1 млрд.

Ранее фон дер Ляйен заявила об угрозе для Европы со стороны России.