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Орбан заявил, что Венгрия против вступления Украины в ЕС

Орбан: ЕС хочет отказаться от российских энергоресурсов в обход позиции Венгрии
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Leah Millis/Reuters

Брюссель вынашивает план принять решение об отказе от российских энергоресурсов в обход мнения Венгрии методом квалифицированного большинства. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан в эфире Kossuth.

«Нам нужно собрать союзников, нам нужно подготовиться юридически, действительно есть план обойти решение, основанное на единогласии, и принять его квалифицированным большинством», — сказал он.

Орбан добавил, что Венгрия не поддерживает решение о переговорах с Украиной о вступление страны в Евросоюз.

Венгреский премьер также написал в социальной сети X, что Украина представляет угрозу сельскому хозяйству Европейского союза.

Орбан также заявлял, что ранее пытался избегать острых конфликтов с украинским президентом Владимиром Зеленским, но недавно все-таки не смог смолчать: его крайне разозлило, что оппонент «угрожал» венграм.

Ранее Орбан рассказал, что ЕС ввозит деньги на Украину «на тачках».

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