Евросоюз выделил средства для развития оборонной промышленности Украины

Евросоюз выделил €1 миллиард для украинской оборонной промышленности, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в ходе визита в Киев. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что в сфере оборонной промышленности происходят инновации, в связи с чем ЕС может больше помочь Украине.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи глав МИД стран ЕС заявил, что Брюссель еще до вступления Украины в ЕС хочет запланировать на ближайшие семь лет средства на ее финансирование. По его словам, речь идет о сотнях миллиардов евро. Он добавил, что Венгрия не позволит заставить своих граждан платить ни за ускоренное вступление Украины в ЕС, ни за бессмысленную поддержку Киева.

Накануне Евросоюз перевел Украине €1 млрд в рамках очередного транша с доходов от замороженных активов России за рубежом. В общей сложности микрофинансовая помощь ЕС Украине достигла €18,1 млрд.

Ранее фон дер Ляйен заявила об угрозе для Европы со стороны России.