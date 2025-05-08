Орбан объяснил угрозу сельскому хозяйству ЕС со стороны Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал в социальной сети X, что Украина представляет угрозу сельскому хозяйству Европейского союза.

По словам главы венгерского правительства, под контролем Украины находится 40% европейской земли, пригодной для возделывания.

«Наводнение рынка дешевыми пищевыми культурами нанесет ущерб сельскому хозяйству ЕС и истощит наши ресурсы», — отметил он.

Орбан также добавил, что Венгрия не будет спасать Украину от банкротства.

До этого он заявлял, что прием Украины в Евросоюз обернется банкротством для ЕС. По словам Орбана, предоставление Украине денежных средств Евросоюза оказалось огромной ошибкой Брюсселя. Их нужно было направить на развитие экономики ЕС, отметил он.

Орбан также заявлял, что ранее пытался избегать острых конфликтов с украинским президентом Владимиром Зеленским, но недавно все-таки не смог смолчать: его крайне разозлило, что оппонент «угрожал» венграм.

Ранее Зеленский призвал Европу добиться «политического решения» о принятии Украины в ЕС.