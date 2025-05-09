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Президент Бразилии раскрыл цель визита в Москву

Лула да Силва: мой визит направлен на усиление партнерства с РФ

Визит в Москву на 9 мая направлен на укрепление стратегического партнерства с Россией. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.

«В Бразилии заинтересованы политически, культурно, заинтересованы торговлей», — сказал бразильский лидер.

Президент Бразилии добавил, что у его страны есть и другие интересы в России, которые, к примеру, связаны с технологиями и наукой. Лула да Силва также отметил, что и у России есть ряд интересов в Бразилии.

Среди прочего бразильский лидер отметил, что Россия и Бразилия обладают возможностями для развития коммерческих отношений, есть потенциал для роста торговли.

Кроме того, Лула да Силва поблагодарил Путина за особый прием в ходе визита бразильского президента в Москву для празднования Дня Победы.

Лула да Силва прибыл в Москву 7 мая, чтобы принять участие в памятных мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

9 мая после участия в параде Победы Путин провел встречу с Лула да Силвой, по итогам которой два лидера должны подписать ряд двусторонних соглашений.

Известно также, что лидеры обсудят вопросы, связанные с БРИКС, а также с итоговым саммитом лидеров этой группы и обменяются мнениями о предстоящем саммите.

Ранее президент Бразилии отказался посетить Киев перед визитом в Москву.

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