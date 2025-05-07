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Первая леди Бразилии рассказала о своих предках из России

Первая леди Бразилии Жанжа Лула да Силва сообщила, что ее предки были россиянами
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Thibault Camus/AP

Первая леди Бразилии Розанжела (Жанжа) Лула да Силва заявила, что у нее имеются русские корни по материнской линии. Об этом она сообщила на мероприятии в Высшей школе экономики, пишет РИА Новости.

«Моя бабушка по материнской линии и ее родители были отсюда и эмигрировали в Бразилию», — отметила она и подчеркнула, что счастлива быть в России.

Первая леди Бразилии добавила, что ей комфортно в России.

Незадолго до этого сообщалось, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Самолет бразильского лидера приземлился в столичном аэропорту Внуково-2.

Накануне бразильская газета O Globo писала, что президент Бразилии Лула да Силва во время визита в Россию на День Победы предложит российскому лидеру Владимиру Путину посреднические услуги по урегулированию конфликта на Украине. По данным издания, Лула да Силва намерен сообщить Владимиру Путину, что его страна имеет право принять активное участие в посредничестве в заключении мирного соглашения. Бразилия начала выступать за то, чтобы ее представители участвовали в любых переговорах по мирному соглашению.

Ранее украинского дипломата возмутил «дрейф» Бразилии в сторону РФ.

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