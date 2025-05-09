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Президент Бразилии рассказал, что означает его визит в Россию спустя 15 лет 

Президент Лула да Силва: Бразилия и Россия возвращаются к совместным планам
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Eraldo Peres/AP

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что его визит в РФ спустя 15 лет означает возврат стран к совместным планам в рамках двусторонних отношений. Об этом сообщает ТАСС.

«Хочу отметить, что мой визит спустя 15 лет означает возвращение к тем планам, которые мы реализовывали все эти годы», — сказал бразильский лидер.

Также политик заявил, что его визит в Москву на 9 мая направлен на укрепление стратегического партнерства с Россией.

Среди прочего Лула да Силва отметил, что Россия и Бразилия обладают возможностями для развития коммерческих отношений, есть потенциал для роста торговли.

Бразильский президент прибыл в Москву 7 мая для участия в памятных мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее первая леди Бразилии рассказала о своих предках из России.

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