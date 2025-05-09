В Москве президент Белоруссии много общался с Путиным

Лукашенко провел день в Москве, много общаясь с мировыми лидерами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего визита в Москву провел много времени в общении с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт Telegram-каналу «Пул первого».

Она подчеркнула, что помимо главы РФ, Лукашенко общался и с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, а также с лидерами других стран постсоветского пространства.

«Это традиционный формат. Там всегда наши лидеры совмещают приятное с полезным», – заявила пресс-секретарь.

По ее словам, визит Лукашенко в Москву продлился ровно 24 часа и был наполнен «сплошной непрерывной работой».

Сам президент Белоруссии назвал прошедший в Москве парад Победы лучшим из всех, которые проводились в России. Политик добавил, что потенциальные претензии по нехватке военной техники на мероприятии неуместны в нынешнее время.

До этого сообщалось, что Александр Лукашенко прибыл на празднование 80-летия Победы со старшим сыном Николаем.

Ранее Лукашенко порадовался, что в Белоруссии не летают беспилотники.