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Лукашенко порадовался, что в Белоруссии не летают беспилотники

Лукашенко: война идет рядом, надо сберечь мирную жизнь в Белоруссии
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Gavriil Grigorov/Sputnik/Pool/Reuters

Белоруссия живет в непростое время, важно не допустить неблагоприятного развития событий для республики. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на открытии Международного выставочного центра в Минске, передает РИА Новости.

Белоруссию «пытаются удушить» со всех сторон, но она живет и создает уникальные объекты будущего, отметил белорусский лидер.

По его словам, он, как президент, будет заниматься своими вопросами, правительство – экономикой, администрация президента политикой и дипломатией, а простым гражданам нужно «исполнять обязанности на своих рабочих местах» и от них больше ничего не требуется.

«Тихо, спокойно [в Белоруссии]. Тьфу-тьфу, беспилотники не летают. А если летают – по ошибке к нам залетают: война идет рядом… Мы живем в спокойной, мирной, доброй стране. Надо ее сберечь», — сказал Лукашенко.

По его мнению, вокруг много нестабильных точек, которые могут получить свое развитие, поэтому «важно не допустить этого неблагоприятного развития для Беларуси».

В заключение своей речи он призвал белорусов «мирно трудиться, жить».

8 мая президент Белоруссии направился в Москву для участия в праздновании Дня Победы.

Ранее Лукашенко высказался о политической жизни в Белоруссии.

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