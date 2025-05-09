Лукашенко назвал прошедший парад Победы лучшим в истории России

Лукашенко назвал прошедший в Москве парад Победы лучшим из всех

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал прошедший в Москве парад Победы лучшим из всех, которые проводились в России. Его слова приводит агентство БелТА.

«Самый лучший парад, который вы проводили в РФ. В советских парадах я участия не принимал. А все российские парады я видел. И могу сказать, что это самый сильный парад», — сказал он журналистам.

Лукашенко добавил, что возможные претензии по нехватке техники на параде неуместны, «время военное», пояснил он.

До этого пресс-служба Лукашенко опубликовала его официальное поздравление граждан с 80-летием Дня Победы. Лукашенко подчеркнул, что 9 Мая является священным символом памяти и гордости, и напомнил о важной миссии современных поколений — хранить историческую правду и оберегать мир, завоеванный ценой жизней миллионов.

Известно, что белорусский лидер прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы с сыном Николаем.

Ранее Лукашенко оценил готовность РФ к миру с Украиной.