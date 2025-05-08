Помощник президента РФ рассказал о контактах Москвы и Вашингтона по Украине

Ушаков: контакты РФ и США по Украине и другим вопросам продолжаются постоянно

Контакты Москвы и Вашингтона по вопросам Украины и другим темам порой происходят ежедневно. Об этом в интервью Первому каналу рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

Он подчеркнул, что российская сторона постоянно находится в контакте с американской, в том числе используются отношения со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, но и «не только с ним».

По его словам, контакты происходят раз в два дня, а иногда и каждый день. Это связано с продолжающимся диалогом с новой администрацией президента США.

До этого пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что диалог между Россией и США по Украине продолжается.

6 мая Песков в ходе брифинга, комментируя информацию о том, что Бразилия может заменить США в переговорах по Украине, заявил, что в настоящее время речь о смене посредника в переговорах по урегулированию украинского конфликта не идет, Москва продолжает работу с Вашингтоном. Песков подчеркнул, что Москва приветствует все страны, которые готовы приложить усилия для мирного урегулирования украинского конфликта.

Ранее в США раскрыли ключевой момент в переговорах по Украине.