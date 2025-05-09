Лукашенко похвалил Фицо за приезд в Москву

Лукашенко пообщался с премьером Словакии Фицо и похвалил его за приезд в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко «на ногах» побеседовал с премьер-министром Словакии Робертом Фицо после парада Победы в Москве. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

В Telegram-канале было опубликовано короткое видео, на котором словацкий политик что-то объяснял главе Белоруссии.

«Я в курсе. Ну я скажу… Молодец! Сказал приеду — приехал!» — заявил Лукашенко.

Накануне Фицо прибыл на парад в столицу России.

8 мая также сообщалось, что Фицо искал альтернативные способы добраться до Москвы для участия в праздновании Победы в Великой Отечественной войне. Отмечалось, что нежелание стран Прибалтики не пускать премьера Словакии не повлияло на его планы и он решительно настроен присутствовать на празднике.

7 мая словацкое издание Pravda написало, что Латвия, Литва и Эстония отказались открывать свое воздушное пространство для пролета самолета Фицо в Россию. В МИД Латвии объяснили такое решение тем, что «участие в пропагандистском мероприятии Кремля 9 мая несовместимо с основополагающими ценностями Европейского союза».

Ранее Фицо оценил роль СССР в победе над фашизмом.