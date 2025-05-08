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Премьер Словакии ищет способы попасть в Москву на парад Победы

Reuters: Фицо ищет альтернативный маршрут в Москву из-за запрета стран Балтии
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IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ищет альтернативные способы добраться до Москвы для участия в праздновании Победы в Великой Отечественной войне, так как страны Прибалтики отказали его самолету в доступе к своему воздушному пространству. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Офис Фицо ищет альтернативный маршрут в Россию после закрытия воздушного пространства в странах Балтии», — говорится в материале.

При этом подчеркивается, что нежелание стран Балтии пускать Фицо не повлияло на его планы и он решительно настроен присутствовать на праздновании 80-летнего юбилея Победы.

8 мая Фицо заявил, что Эстония предприняла попытку сорвать его визит в Москву на празднование 80-летия Победы, запретив пролет над своей территорией. По информации РИА Новости, Фицо из-за действий Эстонии не успеет на мероприятия, запланированные в Москве на вечер 8 мая.

Накануне словацкое издание Pravda писало, что Латвия, Литва и Эстония отказались открывать свое воздушное пространство для пролета самолета Фицо в Россию. В МИД Латвии объяснили такое решение тем, что «участие в пропагандистском мероприятии Кремля 9 мая несовместимо с основополагающими ценностями Европейского союза». В Риге подчеркнули, что латвийский народ «пострадал в результате военной агрессии двух тоталитарных режимов — коммунизма и нацизма».

Ранее помощник Путина заявил, что Украина не смогла напугать иностранных лидеров.

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