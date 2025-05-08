Премьер Словакии прилетел в Россию

В Москве приземлился самолет с премьер-министром Словакии Робертом Фицо на борту. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава словацкого правительства примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, включая парад на Красной площади.

8 мая сообщалось, что Фицо искал альтернативные способы добраться до Москвы для участия в праздновании Победы в Великой Отечественной войне. Отмечалось, что нежелание стран Прибалтики не пускать премьера Словакии не повлияло на его планы и он решительно настроен присутствовать на празднике.

7 мая словацкое издание Pravda писало, что Латвия, Литва и Эстония отказались открывать свое воздушное пространство для пролета самолета Фицо в Россию. В МИД Латвии объяснили такое решение тем, что «участие в пропагандистском мероприятии Кремля 9 мая несовместимо с основополагающими ценностями Европейского союза». В Риге подчеркнули, что латвийский народ «пострадал в результате военной агрессии двух тоталитарных режимов — коммунизма и нацизма».

Ранее Путин рассказал, что Си Цзиньпин будет присутствовать на параде Победы 9 Мая.