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В Совфеде заявили, что контакты России и США продолжаются

Карасин: российско-американские контакты продолжаются
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Российско-американские контакты продолжаются, однако проведение очередного раунда консультаций экспертных групп в ближайшее время не планируется. Об этом «Интерфаксу» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Таких встреч на ближайшие дни не планируется. Но контакты продолжаются», — передает слова сенатора агентство.

24 марта в Эр-Рияде прошли переговоры России и США. В ходе встречи, стороны обсуждали вопросы безопасности судоходства в Черном море и восстановление экспорта российских сельхозтоваров.

Карасин утверждал, что в рамках Черноморской инициативы на встрече речь шла о запрете использования коммерческих судов в военных целях. При этом Кремль сообщал, что соглашения начнут действовать только после отмены санкций в отношении ряда российских банков и возвращения доступа к системе SWIFT.

Ранее Трамп допустил возможность встречи с Путиным в Саудовской Аравии в мае.

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