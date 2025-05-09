В Совфеде заявили, что контакты России и США продолжаются

Российско-американские контакты продолжаются, однако проведение очередного раунда консультаций экспертных групп в ближайшее время не планируется. Об этом «Интерфаксу» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Таких встреч на ближайшие дни не планируется. Но контакты продолжаются», — передает слова сенатора агентство.

24 марта в Эр-Рияде прошли переговоры России и США. В ходе встречи, стороны обсуждали вопросы безопасности судоходства в Черном море и восстановление экспорта российских сельхозтоваров.

Карасин утверждал, что в рамках Черноморской инициативы на встрече речь шла о запрете использования коммерческих судов в военных целях. При этом Кремль сообщал, что соглашения начнут действовать только после отмены санкций в отношении ряда российских банков и возвращения доступа к системе SWIFT.

Ранее Трамп допустил возможность встречи с Путиным в Саудовской Аравии в мае.