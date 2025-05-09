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Посол США проигнорировала парад Победы в Москве

ТАСС: посол США Трейси не посетила парад Победы в Москве
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Американский посол в Москве Линн Трейси не приехала на парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС.

«Главы американского диппредставительства на трибунах не было», — заявил источник агентства.

Парад Победы на Красной площади завершился около 11:00 мск. В торжественном мероприятии приняли участие более 11,5 тыс. военнослужащих ВС России и других силовых ведомств, в том числе свыше 1,5 тыс. бойцов специальной военной операции.

25 апреля посол США Линн Трейси приехала на возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что это мероприятие будет одним из центральных, которое организует министерство иностранных дел для зарубежных дипломатов в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее Путин назвал День Победы главным праздником в России.

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