В Европе возмутились приездом Роберта Фицо в Москву на Парад

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас, прибывшая 9 мая на Украину, взмутилась приезду премьер-министра Словакии Роберта Фицо на Парад в Москву. Об этом пишет газета «Известия» в Telegram-канале.

«Мы празднуем День Европы в Европе, и я думаю, что это очень символично, что мы здесь. Как же вы можете стоять в Москве сегодня? Я не могу понять», — сказала Каллас во Львове на пресс-конференции глав МИД стран ЕС.

Накануне Фицо прибыл на парад в российскую столицу.

8 мая также сообщалось, что Фицо искал альтернативные способы добраться до Москвы для участия в праздновании Победы в Великой Отечественной войне. Отмечалось, что нежелание стран Прибалтики не пускать премьера Словакии не повлияло на его планы и он решительно настроен присутствовать на празднике.

7 мая словацкое издание Pravda писало, что Латвия, Литва и Эстония отказались открывать свое воздушное пространство для пролета самолета Фицо в Россию. В МИД Латвии объяснили такое решение тем, что «участие в пропагандистском мероприятии Кремля 9 мая несовместимо с основополагающими ценностями Европейского союза». В Риге подчеркнули, что латвийский народ «пострадал в результате военной агрессии двух тоталитарных режимов — коммунизма и нацизма».

Ранее Вучич назвал братской встречу с Фицо в Москве.