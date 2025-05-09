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Вучич провел «братскую встречу» с Фицо в Москве

Вучич назвал братской встречу с Фицо в Москве
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Soeren Stache/dpa/Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Сербии Александар Вучич встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Москве. Соответствующую видеозапись с крепким рукопожатием сербский лидер опубликовал на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Братская встреча с Фицо сегодня вечером в Москве», — отметил Вучич и подчеркнул, что сербы и словаки являются братьями навек.

Накануне вечером в Москве приземлился самолет с премьером Словакии Фицо на борту. Глава словацкого правительства примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, включая парад на Красной площади.

Фицо искал альтернативные способы добраться до Москвы. Отмечалось, что нежелание стран Прибалтики не пускать премьера Словакии не повлияло на его планы, и он решительно настроен присутствовать на празднике.

Вучич, несмотря на давление со стороны ЕС, прилетел в Москву 7 мая. Позже Вучич заявил, что «его совершенно не волнует, что кто-то другой в мире подумает или скажет» из-за его участия в параде Победы.

Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что в Евросоюзе не хотят, чтобы европейские чиновники посетили парад Победы в Москве, так как ЕС принадлежит лидерство в возрождении нацизма. По этой же причине, по его мнению, они намерены отправить своих миротворцев на Украину. Однако Россия намерена приложить все силы, чтобы навсегда уничтожить эту идеологию.

Ранее помощник Путина заявил, что Украина не смогла напугать иностранных лидеров.

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