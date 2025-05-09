В МИД России высказались об избрании нового Папы Римского

Москва рассчитывает, что с избранием Папы Льва XIV главой Римско-католической церкви продолжится развитие российско-ватиканского диалога на основе равноправия и взаимного уважения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говорится на сайте ведомства.

«Отношения между Россией и Святым Престолом традиционно отличаются конструктивным и взаимоуважительным характером», — говорится в сообщении.

По словам Захаровой, в основе сотрудничества лежат общие ценности, схожесть подходов в вопросе глобального развития, а также стремление сторон построить справедливый мировой порядок.

8 мая папа Римский Лев XIV впервые выступил перед верующими в Ватикане и произнес свою первую речь.

Роберт Прево стал 267-м папой в результате голосования кардиналов на Конклаве и принял имя Лев XIV. Он является первым американцем, возглавившим Святой Престол. Его уже поздравил президент США Дональд Трамп, который отметил, что с нетерпением ждет встречи с понтификом.

Ранее Зеленскому нашли «место в аду» после обращения к новому папе Римскому.