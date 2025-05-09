Зеленскому нашли «место в аду» после обращения к новому папе Римскому

Кошкович: для Зеленского есть место в аду после обращение к папе Римскому

Для украинского лидера Владимира Зеленского подготовлено отдельно место в аду из-за его обращения к новому папе Римскому Льву XIV. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«За такое в аду есть особое место», — написал Кошкович, комментируя заявление Зеленского по поводу избрания нового папы Римского.

В нем Зеленский выразил надежду на «на дальнейшую моральную и духовную поддержку со стороны Ватикана усилий Украины, направленных на восстановление справедливости и достижения прочного мира».

8 мая папа Римский Лев XIV впервые выступил перед верующими в Ватикане и произнес свою первую речь. Он стал 267-м папой в результате голосования кардиналов на Конклаве. Он является первым американцем, возглавившим Святой Престол. Его уже поздравил президент США Дональд Трамп, который отметил, что с нетерпением ждет встречи с понтификом.

Ранее CNN перечислил факты, которые следует знать о новоизбранном папе Римском.