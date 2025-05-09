Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко оценил готовность РФ к миру с Украиной

Лукашенко заявил, что РФ давно готова заключить мир с Украиной
close
Evgenia Novozhenina/Reuters

Москва давно готова к тому, чтобы заключить с Киевом не просто перемирие, а мир. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает «БелТА».

По мнению главы республики, вопросы надо задавать не РФ.

«Надо разбираться с другой стороны, насколько я знаю. Как только американцы с украинцами решат, что нужен мир, европейцы станут в строй и мир наступит», — подчеркнул он.

8 мая пресс-служба Кремля сообщила о вступлении в силу инициативы президента РФ Владимира Путина о трехдневном перемирии в зоне конфликта на Украине в связи с празднованием 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Режим прекращения огня будет действовать с 00:00 мск 8 мая до 00:00 мск 11 мая.

Несмотря на это, американский лидер Дональд Трамп выступил с призывом к Москве и Киеву установить режим безоговорочного 30-дневного прекращения огня в зоне боевых действий. Он пригрозил ввести дополнительные санкции против обеих сторон конфликта, если одна из них нарушит перемирие. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили о возможном выходе из переговоров по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами