Лукашенко оценил готовность РФ к миру с Украиной

Лукашенко заявил, что РФ давно готова заключить мир с Украиной

Москва давно готова к тому, чтобы заключить с Киевом не просто перемирие, а мир. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает «БелТА».

По мнению главы республики, вопросы надо задавать не РФ.

«Надо разбираться с другой стороны, насколько я знаю. Как только американцы с украинцами решат, что нужен мир, европейцы станут в строй и мир наступит», — подчеркнул он.

8 мая пресс-служба Кремля сообщила о вступлении в силу инициативы президента РФ Владимира Путина о трехдневном перемирии в зоне конфликта на Украине в связи с празднованием 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Режим прекращения огня будет действовать с 00:00 мск 8 мая до 00:00 мск 11 мая.

Несмотря на это, американский лидер Дональд Трамп выступил с призывом к Москве и Киеву установить режим безоговорочного 30-дневного прекращения огня в зоне боевых действий. Он пригрозил ввести дополнительные санкции против обеих сторон конфликта, если одна из них нарушит перемирие. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили о возможном выходе из переговоров по Украине.