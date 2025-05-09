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Министры иностранных дел стран ЕС прибыли на Украину праздновать День Европы

Главы МИД стран ЕС и верховный представитель Каллас прибыли на Украину 9 мая
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kajakallas/X

Министры иностранных дел стран ЕС и верховный представитель организации по иностранным делам Кая Каллас прибыли во Львов, чтобы отпраздновать День Европы. Об этом Каллас написала на своей странице в соцсети Х.

«Сегодня мы празднуем День Европы с Украиной и ее народом. Потому что в семье и радости, и трудности разделяются. Вместе с министрами иностранных дел мы едины с Украиной ради прочного мира. Ради будущего, в которое мы верим», — написала Каллас.

До этого Каллас заявила, что министры иностранных дел ЕС во время визита в Киев 9 мая объявят о предоставлении Украине €1 млрд евро для производства оружия.

«Министры отправятся завтра на Украину и там объявят о выделении €1 млрд для украинской оборонной промышленности», — заявила она.

14 апреля издание Politico сообщило, что правительство Украины пригласило европейских чиновников посетить республику 9 мая как демонстрацию «дипломатической силы» в противовес проходящему в этот день параду Победы в Москве.

Ранее новый глава МИД Германии сделал завление об Украине.

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